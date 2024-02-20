В Сумах без света остались 3 тысячи потребителей: что говорят в облэнерго

В Сумах произошла авария на электросетях 20 февраля. Без света осталось три тысячи абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ГВА .

"АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Где нет света?

Сейчас электроснабжение отсутствует у более чем 3 000 потребителей, это жители:

ул. Сапуховский;

просп. Свободы;

ул. Нижневоскресенская;

ул. Ильинская;

ул. Шевченко;

ул. Кондратьева;

ул. Засумская;

ул. 1-я Набережная р. Стрелка;

ул. Лихвинская Стенка;

ул. Лебединская;

ул. Ярослава Мудрого и других близлежащих к ним улиц.

Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.

Не в первый раз

По данным Минэнерго, на 20 февраля из-за боевых действий в Сумской области остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.

Напомним, буквально недавно часть жителей города Сумы также остались без света. В городе произошла авария 17 февраля. Тогда были обесточены более 8 тысяч потребителей и 29 распределительных пунктов в городе.