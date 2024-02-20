В Сумах без света остались 3 тысячи потребителей: что говорят в облэнерго
В Сумах произошла авария на электросетях 20 февраля. Без света осталось три тысячи абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ГВА.
"АО "Сумыоблэнерго" информирует об аварийном отключении электроэнергии", - говорится в сообщении.
Где нет света?
Сейчас электроснабжение отсутствует у более чем 3 000 потребителей, это жители:
- ул. Сапуховский;
- просп. Свободы;
- ул. Нижневоскресенская;
- ул. Ильинская;
- ул. Шевченко;
- ул. Кондратьева;
- ул. Засумская;
- ул. 1-я Набережная р. Стрелка;
- ул. Лихвинская Стенка;
- ул. Лебединская;
- ул. Ярослава Мудрого и других близлежащих к ним улиц.
Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения.
Не в первый раз
По данным Минэнерго, на 20 февраля из-за боевых действий в Сумской области остаются обесточенными 2417 потребителей в 55 населенных пунктах.
Напомним, буквально недавно часть жителей города Сумы также остались без света. В городе произошла авария 17 февраля. Тогда были обесточены более 8 тысяч потребителей и 29 распределительных пунктов в городе.
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