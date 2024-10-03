В Сумах спостерігається задимленість: в ОВА назвали причину

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Суми та прикордонні райони області.

Зокрема, вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там перебували майже 90 пацієнтів, 10 людей загинули, багато людей було поранено.

А через обстріл дронів Сумської області 2 жовтня відбулися знеструмлення. Без світла залишилися три громади Шосткинського району.

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