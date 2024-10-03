UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Сумах спостерігається задимленість: в ОВА назвали причину

Фото: у Сумах спостерігається задимленість 3 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

3 жовтня в Сумах спостерігається задимленість. Вона пов'язана з пожежами, що виникли через атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми - це наслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Саме через ворожі атаки, як зазначають в ОВА, сталося загорання сухої рослинності.

"Підрозділи ДСНС працюють над локалізацією і ліквідацією пожеж. Радимо обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", - порадили в адміністрації.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Суми та прикордонні райони області.

Зокрема, вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там перебували майже 90 пацієнтів, 10 людей загинули, багато людей було поранено.

А через обстріл дронів Сумської області 2 жовтня відбулися знеструмлення. Без світла залишилися три громади Шосткинського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область