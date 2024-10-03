В Сумах наблюдается задымленность: в ОВА назвали причину

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумы и приграничные районы области.

В частности, утром 28 сентября оккупанты дважды подряд ударили по медучреждению в Сумах. На момент атаки там находились почти 90 пациентов, 10 людей погибли, много людей были ранены.

А из-за обстрела дронов Сумской области 2 октября, произошли обесточивания. Без света остались три общины Шосткинского района.

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