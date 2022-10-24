У Сумах сьогодні стартує опалювальний сезон

Виконавчий комітет ухвалив рішення про початок та закінчення опалювального сезону 2022-2023 років у місті Суми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міськради.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, житлові будинки у Сумах починають підключати до тепла вже сьогодні, 24 жовтня. Керівникам лікувально-профілактичних установ, навчальних закладів, інших бюджетних установ надано право розпочинати опалювальний сезон своїм рішенням.

Майже всі лікарні у Сумах уже одержують тепло. Амбулаторії, що розміщуються у житлових будинках, отримають тепло разом із жителями. Що стосується навчальних закладів, там включатимуть опалення та регулюватимуть температурний режим залежно від ситуації.

Орієнтовно опалювальний сезон розрахований до 15 квітня, однак у разі зміни погодних умов міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може ухвалити додаткове рішення щодо зміни цього терміну.