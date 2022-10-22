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У Харкові та області розпочався опалювальний сезон

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Харківська область, Субота 22 жовтня 2022 15:30
У Харкові та області розпочався опалювальний сезон Фото: У Харківській області вже розпочався опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Харкові та області з сьогоднішнього дня стартував опалювальний сезон. Крім того, ведуться роботи з відновлення котелень, пошкоджених окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, до тепла почали підключати лікарні та житлові будинки. Крім того, в області відновлюють пошкоджені окупантами котельні.

“Продовжуємо відновлювати котельні, які постраждали від російської агресії. Близько 11 котелень ми плануємо завершити до 5 листопада. Частково вони вже відновлені та планово розпочнуть свою роботу”, - розповів Синєгубов.

Він також зазначив, що складна ситуація із опаленням на деокупованих територіях. Наприклад, в Ізюмі з 24 котелень вціліли лише 6. Так що в таких ситуаціях, за словами Синєгубова, кожен будинок буде індивідуально опрацьовуватися, щоб його оптимально забезпечити опаленням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Луганській області не буде опалювального сезону навіть у разі деокупації.

Також КМДА закликає киян готуватись до опалювального сезону, адже він буде непростим.

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Опалювальный сезон харков
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