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КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону: что рекомендуют

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Пятница 16 сентября 2022 11:24
КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону: что рекомендуют Фото: КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме, в Киеве:

  • заменили около 26 километров аварийных тепловых сетей;
  • ликвидировали более 2,1 тысячи повреждений, которые могли бы произойти зимой;
  • увеличили количество аварийных бригад в городе;
  • закупили дополнительные генераторы, а предприятия теплоснабжения накопили необходимый объем резервного топлива.

"К жильцам тоже большая просьба - выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление", - добавляет Пантелеев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предстоящий отопительный сезон не изменит тарифы, однако в домах может стать существенно прохладнее.

Тем временем правительство приняло решение по фиксированным ценам на газ.

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