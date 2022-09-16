КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону: что рекомендуют

В преддверии отопительного сезона киевлянам следует выполнить определенные рекомендации, которые помогут утеплить дом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу КГГА.

"К жильцам тоже большая просьба - выполнить простые, но действенные меры на уровне своей квартиры: утеплить окна и балконы, заклеить щели и проверить счетчики, чтобы иметь возможность регулировать потребление ", - добавляет Пантелеев.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в рамках подготовки к зиме, в Киеве:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предстоящий отопительный сезон не изменит тарифы, однако в домах может стать существенно прохладнее.

Тем временем правительство приняло решение по фиксированным ценам на газ.

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