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В Сумах сегодня стартует отопительный сезон

Фото: в Сумах сегодня стартует отопительный сезон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Исполнительный комитет принял решение о начале и окончании отопительного сезона 2022-2023 годов в городе Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского горсовета.

Согласно решению исполнительного комитета, жилые дома в Сумах начинают подключать к теплу уже сегодня, 24 октября. Руководителям лечебно-профилактических учреждений, учебных заведений, других бюджетных учреждений предоставлено право начинать отопительный сезон своим решением.

Почти все больницы в Сумах уже получают тепло. Амбулатории, размещаемые в жилых домах, получат тепло вместе с жителями. Что касается учебных заведений, там будут включать отопление и регулировать температурный режим в зависимости от ситуации.

Ориентировочно отопительный сезон рассчитан до 15 апреля, однако в случае изменения погодных условий городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять дополнительное решение по изменению этого срока.

Ранее мы писали, что с 22 октября в Харькове и области стартовал отопительный сезон. Кроме того, ведутся работы по восстановлению котельных, поврежденных оккупантами.

Также КГГА призывает киевлян готовиться к отопительному сезону, ведь он будет непростым.

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СумыОтопительный сезон