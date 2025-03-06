У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, сталася пожежа

Також нагадаємо, ввечері 5 березня російські терористи завдали ракетного удару балістикою по готелю в Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та багато поранених.

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