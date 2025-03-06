В Сумах "Шахед" попал в складское помещение, произошел пожар

Сумы в ночь на 6 марта подверглись очередной воздушной атаке со стороны российских оккупантов. Вражеский ударный беспилотник попал в склад, и в результате обстрела произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзара.
"К сожалению есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений", - рассказал он.
В мэрии проинформировали, что сотрудники ГСЧС занимаются ликвидацией пожара, который возник в результате дроновой атаки.
Также на месте работают полицейские, прибыла "скорая". При этом отмечается, что данных о пострадавших или погибших нет.
Кобзар призвал жителей Сум находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Как сообщалось ранее, в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 01.23, по данным Воздушных сил, ударные беспилотники противника фиксировались в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Также напомним, вечером 5 марта российские террористы нанесли ракетный удар баллистикой по отелю в Кривом Роге. В результате вражеской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и много раненых.
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