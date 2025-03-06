В Сумах "Шахед" попал в складское помещение, произошел пожар

Также напомним, вечером 5 марта российские террористы нанесли ракетный удар баллистикой по отелю в Кривом Роге. В результате вражеской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и много раненых.

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