У Сумах "Шахед" поцілив в автостоянку: оприлюднене відео наслідків

Росіяни атакували місто Суми ударними дронами типу "Шахед". В місті стався приліт по території автостоянки посеред житлової забудови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
За словами мера, пошкоджено дуже багато автомобілів, у багатоповерхівках вибиті вікна, на місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Міський голова також оприлюднив відео наслідків прильоту ворожого безпілотника.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у відеокоментарі зазначив, що пожежники вже загасили пожежу на місці інциденту. Попередньо знищено сім автомобілів.
Рятувальники роблять поквартирний обхід і шукають постраждалих жителів прилеглих будинків.
Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли про наслідки дронового удару по Сумах.
Надзвичайники поінформували, що рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БПЛА. У Сумах загалом було пошкоджено 3 будинки та 15 авто, горіли 6 машин.
"Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - передали у ДСНС.
Також надзвичайники показали відео та фото наслідків удар БПЛА противника по Сумах.
Ввечері 9 лютого росіяни знову масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях сходу, центру та півдня оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Вночі 8 лютого у Сумах ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. На місці прильоту виникла пожежа.
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