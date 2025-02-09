В Сумах "Шахед" попал в автостоянку: обнародовано видео последствий

По словам мэра, повреждено очень много автомобилей, во многоэтажках выбиты окна, на месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Городской председатель также обнародовал видео последствий прилета вражеского беспилотника.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в видеокомментарии отметил, что пожарные уже потушили пожар на месте инцидента. Предварительно уничтожены семь автомобилей.

Спасатели делают поквартирный обход и ищут пострадавших жителей прилегающих домов.