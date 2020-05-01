В Сумах СБУ разоблачила предпринимателей, изготавливающих небезопасный антисептик

Служба безопасности Украины в Сумах разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным силовиков, несколько местных предпринимателей организовали производство контрфактного антисептика на территории частного предприятия на окраине Сум, которое принадлежит одному из них.

"Злоумышленники изготавливали фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также врачебным заведениям Сумской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время обысков по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров этой продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудования для изготовления контрфактного антисептика.

"По предварительным подсчетам специалистов, стоимость изъятой продукции и оборудования составляет почти 1 миллион гривен. В рамках начатого уголовного производства по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Сейчас силовики ищут медицинские учреждения, которые купили этот антисептик, чтобы изъять его и определить сумму убытков, нанесенных государственному бюджету.

Напомним, ранее в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила хищения более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкого регионального филиала "Укрзализныци".