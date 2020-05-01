У Сумах СБУ викрила підприємців, які виготовляли небезпечний антисептик

Служба безпеки України в Сумах викрила незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними силовиків, кілька місцевих підприємців організували виробництво контрафактного антисептика на території приватного підприємства на околиці Сум, яке належить одному з них.

"Зловмисники виготовляли фальсифікат під вигаданим брендом кустарним способом із сумнівної сировини та без будь-яких дозвільних документів. Продукцію ділки реалізовували через інтернет, а також лікарським закладам Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків за місцем виготовлення фальсифікату правоохоронці вилучили майже 600 літрів цієї продукції, близько 500 літрів спирту невстановленого походження, хімічні сполуки, порожню тару та обладнання для виготовлення контрафактного антисептика.

"За попередніми підрахунками фахівців, вартість вилученої продукції та обладнання складає майже 1 мільйон гривень. В рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Зараз силовики шукають медичні установи, які купили цей антисептик, щоб вилучити його і визначити суму збитків, завданих державному бюджету.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області СБУ викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Товар реалізовувався у різних регіонах України.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла розкрадання понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці".