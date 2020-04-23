В Херсонской области разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков

Фото: изготовление поддельного антисептика (ssu.gov.ua)

Поддельный товар производился для продажи в различных регионах Украины

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство поддельных антисептических препаратов в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что подпольный цех по кустарному изготовлению дезинфекторов был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке. Поддельный товар сомнительного качества производился под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины.

"Контрафактный товар фигуранты производили под видом отечественных торговых марок для продажи на территории разных регионов Украины. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили на месте нелегального производства почти 8 тонн фальсифицированных дезинфицирующих растворов", - сообщили в СБУ.

Изъятая продукция направлена на экспертизу.

По данному факту открыто дело по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную продажу антисептической продукции через интернет. Двое жителей Броваров продавали антисептики через интернет.

Также сообщалось, что с начала введения карантина в Украине полиция разоблачила более 400 человек, которые занимались мошенничеством или распространяли ложную информацию о коронавирусе.