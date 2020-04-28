ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен на закупках масок в УЗ

Новости » Общество     28.04.2020 - 15:59
СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен на закупках масок в УЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жительница Краматорска хотела поставить более 700 тысяч масок сомнительного качества

Служба безопасности Украины предотвратила хищения более 10 млн гривен во время закупки защитных масок для нужд донецкого регионального филиала "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что схему присвоения государственных средств разработала жительница Краматорска, которая планировала поставить "Донецкой железной дороге" более 700 тысяч масок сомнительного происхождения по завышенным ценам.

"Правоохранители блокировали поставки партии контрафактных масок и предупредили нанесение ущерба государственным интересам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

По данному факту открыто дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Херсонской области СБУ разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков. Товар реализовывался в разных регионах Украины.

Также сообщалось, что с начала введения карантина в Украине полиция разоблачила более 400 человек, которые занимались мошенничеством или распространяли ложную информацию о коронавирусе.

СБУ разоблачила хищения в ВСУ на сделке в 33 млн гривен СБУ заблокировала канал финансирования боевиков на Донбассе
Новости Украины ДонецкСлужба безопасности УкраиныУкрзализныцяхищениемаска
News
On Top