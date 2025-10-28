У Сумах розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах

"Теплопостачання в місті подається за графіком. Попри складну безпекову ситуацію та постійні загрози, системи працюють стабільно. Ми робимо все, щоб у домівках сумчан було тепло. Команди теплопостачальних підприємств працюють злагоджено, розуміючи важливість стабільного проходження опалювального сезону", - сказано в офіційному повідомленні.

За словами чиновника, стабільна подача тепла по всьому місту потребуватиме від трьох до п’яти днів для повного налаштування систем.

Сергій Кривошеєнко закликає мешканців із розумінням ставитися до поточних процесів і проявити терпіння, адже запуск і регулювання систем опалення потребує часу.

Особливу увагу звертають на роботу команд теплопостачальних підприємств, які діють злагоджено і роблять усе можливе для стабільного проходження опалювального сезону.