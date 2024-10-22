В Сумах российские дроны попали в частный сектор: трое погибших, среди них ребенок

Российская армия в ночь на 22 октября нанесла авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Погибли трое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА .

"В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются.

В ОВА сообщили, что 22 октября в небе над Сумской областью зенитчики сбили вражеских "Шахедов".

"Противовоздушные бои продолжаются", - добавили в пресс-службе. ,