У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі"

21 липня російські окупанти здійснили серію атак на Суми. Під удар ворога потрапили рятувальники, які намагалися приборкати пожежу в торговельному центрі "Епіцентр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.
За словами рятувальників, ворожий реактивний БпЛА поцілив у 9-поверховий житловий будинок - пожежа почалася на першому поверсі.
Працівники ДСНС оперативно евакуювали мешканців багатоповерхівки.
Згідно з останніми даними, внаслідок російської атаки постраждали 6 цивільних, зокрема 4 дитини.
Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)
Окрім того, внаслідок ворожого обстрілу почалася масштабна пожежа в торговельному центрі.
"Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено", - йдеться в заяві.
Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)
Також під удари окупантів потрапила прибудинкова територія. Загорілися два автомобілі. Рятувальники швидко приборкали вогонь.
Ліквідація наслідків атаки РФ на Суми 21 липня (Фото: DSNS.GOV.UA)
"Попри надзвичайно складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних ударів, співробітники ДСНС ліквідують наслідки атак та надають допомогу людям", - наголосили рятувальники.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.
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