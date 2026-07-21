У Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі"

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, як ППО відбивала нову ворожу атаку вночі 21 липня.

Окрім того, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.