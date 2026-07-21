В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в "Эпицентре"

21 июля российские оккупанты совершили серию атак на Сумы. Под удар врага попали спасатели, которые тушили пожар в торговом центре "Эпицентр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
По словам спасателей, вражеский реактивный БПЛА попал в 9-этажный жилой дом - пожар начался на первом этаже.
Работники ГСЧС оперативно эвакуировали жителей многоэтажки.
Согласно последним данным, в результате российской атаки пострадали 6 гражданских, в том числе 4 ребенка.
Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)
Кроме того, в результате вражеских обстрелов начался масштабный пожар в торговом центре.
"Как только спасатели начинали тушить огонь, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль и одно транспортное средство ГСЧС повреждено", - сказано в заявлении.
Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)
Также под удары оккупантов попала придомовая территория. Загорелись два автомобиля. Спасатели быстро потушили огонь.
Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)
"Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных ударов, сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атак и оказывают помощь людям", - подчеркнули спасатели.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах из-за удара РФ начался масштабный пожар, есть пострадавшие.
Также мы писали, как ПВО отражала новую вражескую атаку ночью 21 июля.
Кроме того, стало известно, что в июле Россия выпустила по Украине больше баллистики, чем произвела.