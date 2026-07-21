В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в "Эпицентре"

По словам спасателей, вражеский реактивный БПЛА попал в 9-этажный жилой дом - пожар начался на первом этаже.

Работники ГСЧС оперативно эвакуировали жителей многоэтажки.

Согласно последним данным, в результате российской атаки пострадали 6 гражданских, в том числе 4 ребенка.

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

Кроме того, в результате вражеских обстрелов начался масштабный пожар в торговом центре.

"Как только спасатели начинали тушить огонь, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль и одно транспортное средство ГСЧС повреждено", - сказано в заявлении.

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

Также под удары оккупантов попала придомовая территория. Загорелись два автомобиля. Спасатели быстро потушили огонь.

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

"Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных ударов, сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атак и оказывают помощь людям", - подчеркнули спасатели.