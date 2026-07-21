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В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в "Эпицентре"

09:49 21.07.2026 Вт
2 мин
В ГСЧС раскрыли последствия повторной вражеской атаки
aimg Юлия Капитонова
В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в "Эпицентре" Фото: Несмотря на повторные атаки РФ, тушение пожара продолжается (DSNS.GOV.UA)
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21 июля российские оккупанты совершили серию атак на Сумы. Под удар врага попали спасатели, которые тушили пожар в торговом центре "Эпицентр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

По словам спасателей, вражеский реактивный БПЛА попал в 9-этажный жилой дом - пожар начался на первом этаже.

Работники ГСЧС оперативно эвакуировали жителей многоэтажки.

Согласно последним данным, в результате российской атаки пострадали 6 гражданских, в том числе 4 ребенка.

В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в &quot;Эпицентре&quot;

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

Кроме того, в результате вражеских обстрелов начался масштабный пожар в торговом центре.

"Как только спасатели начинали тушить огонь, враг наносил повторные удары. Во время одной из атак уничтожен служебный автомобиль и одно транспортное средство ГСЧС повреждено", - сказано в заявлении.

В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в &quot;Эпицентре&quot;

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

Также под удары оккупантов попала придомовая территория. Загорелись два автомобиля. Спасатели быстро потушили огонь.

В Сумах россияне ударили по спасателям во время тушения пожара в &quot;Эпицентре&quot;

Ликвидация последствий атаки РФ на Сумы 21 июля (Фото: DSNS.GOV.UA)

"Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью и постоянную угрозу повторных ударов, сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия атак и оказывают помощь людям", - подчеркнули спасатели.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах из-за удара РФ начался масштабный пожар, есть пострадавшие.

Также мы писали, как ПВО отражала новую вражескую атаку ночью 21 июля.

Кроме того, стало известно, что в июле Россия выпустила по Украине больше баллистики, чем произвела.

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