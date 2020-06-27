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В Сумах разоблачили хищение на закупке аппаратов ИВЛ

Новости » Общество     27.06.2020 - 15:20
В Сумах разоблачили хищение на закупке аппаратов ИВЛ
Фото: аппарат ИВЛ (ssu.gov.ua)

Городская больница недополучила 18 аппаратов искусственного дыхания

В Сумах местных чиновников разоблачили в злоупотреблениях во время закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для одной из клинических больниц. Медучреждение получило всего 5 аппаратов вместо 23.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Для закупки 23 аппаратов ИВЛ местные власти заключили договор с коммерческой структурой на 17 миллионов гривен из бюджета. Стоимость медоборудования была искусственно завышена на 20%.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины. У фигурантов провели обыски, в ходе которых изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас проверяется причастность чиновников к созданию преступной схемы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила хищение более 10 млн гривен при закупке защитных масок для нужд одного из филиалов "Укрзализныци".

Кроме того, в Днепре СБУ разоблачила подпольное предприятие по производству антисептиков, которое ежемесячно производило продукцию на более 1 млн гривен.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Сумыхищение
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