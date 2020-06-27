ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумах викрили розкрадання на закупці апаратів ШВЛ

Новини » Суспільство     27.06.2020 - 15:20
У Сумах викрили розкрадання на закупці апаратів ШВЛ
Фото: апарат ШВЛ (ssu.gov.ua)

Міська лікарня недоотримала 18 апаратів штучного дихання

У Сумах місцевих чиновників викрили на зловживанні під час закупки апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для однієї з клінічних лікарень. Медзаклад отримав всього 5 апаратів замість 23.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Для закупки 23 апаратів ШВЛ місцева влада уклала договір з комерційною структурою на 17 мільйонів гривень з бюджету. Вартість медобладнання була штучно завищена на 20%.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України. У фігурантів провели обшуки, в ході яких вилучили документи з доказами протиправної діяльності. Зараз перевіряється причетність чиновників до створення злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень на закупівлі захисних масок для потреб однієї з філій "Укрзалізниці".

Крім того, у Дніпрі СБУ викрила підпільне підприємство з виробництва антисептиків, яке щомісяця виробляло продукцію на понад 1 млн гривень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Сумирозкрадання
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся