У Сумах викрили розкрадання на закупці апаратів ШВЛ

Фото: апарат ШВЛ (ssu.gov.ua)

Міська лікарня недоотримала 18 апаратів штучного дихання

У Сумах місцевих чиновників викрили на зловживанні під час закупки апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для однієї з клінічних лікарень. Медзаклад отримав всього 5 апаратів замість 23.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Для закупки 23 апаратів ШВЛ місцева влада уклала договір з комерційною структурою на 17 мільйонів гривень з бюджету. Вартість медобладнання була штучно завищена на 20%.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України. У фігурантів провели обшуки, в ході яких вилучили документи з доказами протиправної діяльності. Зараз перевіряється причетність чиновників до створення злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла розкраданню понад 10 млн гривень на закупівлі захисних масок для потреб однієї з філій "Укрзалізниці".

Крім того, у Дніпрі СБУ викрила підпільне підприємство з виробництва антисептиків, яке щомісяця виробляло продукцію на понад 1 млн гривень.

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Автор: Дмитро Левицький