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В Днепре разоблачили подпольное производство антисептиков на более 1 млн гривен

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 17:03
В Днепре разоблачили подпольное производство антисептиков на более 1 млн гривен
Фото: подпольное производство антисептиков (ssu.gov.ua)

Ежемесячно подпольно изготавливали по 10 тысяч флаконов

В Днепре разоблачили подпольный цех по производству антисептических средств сомнительного качества. Нелегальное предприятие работало более трех месяцев.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Предварительно, нелегальный бизнес наладили 5 жителей Днепра. Антисептики они производили на основе контрафактного спирта, который покупали в других областях страны. На антисептические средства злоумышленники оформляли поддельные свидетельства о качестве.

По данным СБУ, ежемесячно злоумышленники производили 10 тысяч флаконов антисептиков стоимостью около 1,3 миллиона гривен. Продукцию продавали через интернет и в одной из известных аптечных сетей области.

Фото: подпольное производство антисептиков (ssu.gov.ua)

В ходе обысков на подпольном цеху изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси на более 1,2 млн гривен, а также 5 тонн химического вещества для изготовления антисептиков.

Правоохранители открыли производство по двум статьям и устанавливают всех клиентов злоумышленников.

Напомним, в Сумах правоохранители разоблачили незаконное производство фальсифицированного антисептика, который продавали в медицинские учреждения области.

Еще одно масштабное нелегальное производство антисептиков правоохранители разоблачили в Херсонской области.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ФК ДнепрСлужба безопасности Украины
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