У Сумах пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Пізно ввечері, 31 серпня, у місті Суми було чутно вибух. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Сумах чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:18
До цього, о 23:13 та 23:14 у Повітряних силах повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу та півночі.
У ПС повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.
Станом на 23:28 повітряну тривогу оголосили у північних, деяких центральних, а також у східних областях України.
Нагадаємо, що вночі 30 серпня, росіяни вдарили по Сумах авіабомбами. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі міста, внаслідок чого почалась пожежа.
Після атаки в Сумській ОВА закликали людей щільно закрити вікна та двері, і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
Також РБК-Україна писало, що вчора Росія завдала авіаудари по Харкову. Внаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, крім того, 97 - постраждали.
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