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У Сумах пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 31 серпня, у місті Суми було чутно вибух. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Сумах чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:18

До цього, о 23:13 та 23:14 у Повітряних силах повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу та півночі.

Оновлено о 23:47

У ПС повідомили про відбій загрози балістичного озброєння.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:28 повітряну тривогу оголосили у північних, деяких центральних, а також у східних областях України.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня, росіяни вдарили по Сумах авіабомбами. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі міста, внаслідок чого почалась пожежа.

Після атаки в Сумській ОВА закликали людей щільно закрити вікна та двері, і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Також РБК-Україна писало, що вчора Росія завдала авіаудари по Харкову. Внаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, крім того, 97 - постраждали.

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