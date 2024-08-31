У Сумах пролунав вибух: військові попереджали про загрозу балістики

Нагадаємо, що вночі 30 серпня, росіяни вдарили по Сумах авіабомбами. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі міста, внаслідок чого почалась пожежа.

Після атаки в Сумській ОВА закликали людей щільно закрити вікна та двері, і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Також РБК-Україна писало, що вчора Росія завдала авіаудари по Харкову. Внаслідок атаки загинули щонайменше 6 людей, крім того, 97 - постраждали.

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