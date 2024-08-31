В Сумах раздался взрыв: военные предупреждали об угрозе баллистики

"В Сумах слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:18

До этого, в 23:13 и 23:14 в Воздушных силах сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока и севера.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:28 воздушную тревогу объявили в северных, некоторых центральных, а также в восточных областях Украины.