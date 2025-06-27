У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги

Обстріли Сум

У останні місяці окупанти суттєво активували удари по Сумам та області. Так, російські війська вдарили по Сумах вранці 3 червня. Зокрема, ворог атакував центр міста, де було скупчення мирних жителів.

Кілька годин тому стало відомо, що в лікарні через важкі поранення загинув чоловік. Його 7-річна донька також важкопоранена. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що такий удар росіян був звірячим.

Загалом унаслідок російського удару по Сумах поранення дістали 28 осіб. Рятувальники завершили роботи на місці атаки. Як зазначили в ДСНС, після атаки рятувальники працювали одразу на семи локаціях. У пошкоджених будинках тимчасово відновлювали вибиті вікна та дах у багатоповерхівці.

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