В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Обстрелы Сум

В последние месяцы оккупанты существенно активировали удары по Сумам и области. Так, российские войска ударили по Сумам утром 3 июня. В частности, враг атаковал центр города, где было скопление мирных жителей.

Несколько часов назад стало известно, что в больнице из-за тяжелых ранений погиб мужчина. Его 7-летняя дочь также тяжело ранена. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что такой удар россиян был зверским.

Всего в результате российского удара по Сумах ранения получили 28 человек. Спасатели завершили работы на месте атаки. Как отметили в ГСЧС, после атаки спасатели работали сразу на семи локациях. В поврежденных домах временно восстанавливали выбитые окна и крышу в многоэтажке.

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