У Сумах пролунав вибух. Працювала ППО через ракетну атаку

У Сумах пролунав звук вибуху у ніч проти п'ятниці, 8 вересня. Одразу після цього в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми" та Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Звук вибуху було чути у Сумах близько пів на шосту ранку.
Буквально за кілька хвилин після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Як попередили військові, у регіоні є загроза ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.
"Увага! Сумська область - ракетна небезпека!" - оголосили в Повітряних силах.
У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у місті. Крім того, жителів просять не покидати укриття.
"У Сумах працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою", - йдеться в оголошенні.
О 05:56 у ПС заявили про відбій ракетної загрози для Сумської області.
Цієї ночі російські окупанти знову атакували територію України, застосовуючи ударні дрони типу "Шахед". Противник запускав їх групами, і в ряді областей була оголошена повітряну тривогу.
Про роботу систем протиповітряної оборони по цілях ворога повідомляли, зокрема, на Одещині.
Нагадаємо, що перед цим подібні повітряні атаки ворога сталися минулої ночі, 6 вересня. Тоді окупанти запустили по Україні 33 безпілотники, 25 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.
Тоді у Сумах ворожий дрон вдарив по житловому кварталу, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, магазини та квартири.
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