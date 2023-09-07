Нічна атака дронів по Україні: сили ППО знищили 25 "Шахедів"

Російська Федерація атакувала Сумську та Одеську області ударними безпілотниками сьогодні вночі, 7 вересня. Сили ППО "приземлили" 25 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили кілька груп ударних безпілотників типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда - тимчасово окупований Крим).

Усього російські війські атакували Україну 33-ма "Шахедами". В командуванні Повітряних сил зазначають, що більшість дронів летіло в напрямку південних районів Одеської області.

"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів по Україні

В останні тижні окупанти посилили нічні атаки по Одеській області. Внаслідок удару росіянами по Одеської області вночі 7 вересня одна людина отримала поранення.

Також, вибухи лунали в Сумській області. На території регіону працювали сили протиповітряної оборони.