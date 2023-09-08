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В Сумах прозвучал взрыв. Объявлена тревога из-за ракетной угрозы

Фото: в Сумах прозвучал взрыв (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах прозвучал звук взрыва в ночь на пятницу, 8 сентября. Сразу после этого в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми" и Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Звук взрыва послышался в Сумах около половины шестого утра.

Буквально через несколько минут после этого в области объявили воздушную тревогу.

Как предупредили военные, в регионе есть угроза вражеских атак с применением ракетного вооружения.

"Внимание! Сумская область - ракетная опасность!" - объявили в Воздушных силах.

В Сумской областной военной администрации (ОВА) сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны в городе. Кроме того, жителей просят не покидать укрытия.

"В Сумах работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в объявлении.

Воздушная атака ночью 8 сентября

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали территорию Украины, применяя ударные дроны типа "Шахед". Противник запускал их группами, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

О работе систем противовоздушной обороны по целям врага сообщали, в частности, в Одесской области. 

Удары по Сумам и Одесской области

Напомним, что перед этим подобные воздушные атаки врага произошли прошлой ночью, 6 сентября. Тогда оккупанты запустили по Украине 33 беспилотника, 25 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Тогда в Сумах вражеский дрон ударил по жилому кварталу, в результате чего был поврежден частный дом, магазины и квартиры.

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