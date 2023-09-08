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"Шахеди" наближаються до півдня України. В Повітряних силах попередили про загрозу

П'ятниця 08 вересня 2023 01:12
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"Шахеди" наближаються до півдня України. В Повітряних силах попередили про загрозу Фото: в Одесі попередили про небезпеку ударів "шахедами" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 вересня РФ направила дрони-камікадзе типу Shahed на Одесу, Миколаїв та Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу оголосили близько 23:45, через 20 хвилин після цього стало відомо про наближення групи ударних БПЛА до міста.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що жителям Білгород-Дністровського та Одеського районів варто спуститись в укриття.

"Роботу сил ППО не знімати!" - закликав він.

Загроза розширилась

Пізніше ПС повідомили про загрозу застосування "шахедів" в Миколаївській та Херсонській областях - в останній групу безпілотників помітили на півночі області, вони рухались в західному напрямку.

Попередня атака дронів по Україні

Останніми тижнями РФ регулярно атакує Одеську область. 7 вереся окупанти атакували безпілотниками південь області три години поспіль. Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення.

"Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю", - зазначив голова Одеської ОВА.

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