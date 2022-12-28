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В Сумах раздался взрыв

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Сумы, Среда 28 декабря 2022 23:05
В Сумах раздался взрыв Фото: в Сумах раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 декабря, к вечеру в Сумах и Сумском районе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Мэр города Сумы Александр Лысенко призвал сумчан сохранять спокойствие, ничего не фотографировать и не публиковать, а также дождаться официальной информации.

"Не обсуждайте подробностей в соцсетях, дождитесь официальной информации", - добавил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Воздушная тревога в городе и области на момент взрыва не объявлялась.

Напомним, сегодня, 28 декабря, вечером россияне начали очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. РБК-Украина собрала всю актуальную информацию об очередном ударе россиян.

В результате сегодняшней атаки в Херсоне были слышны взрывы, позже взрывы были слышны и в Днепре.

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