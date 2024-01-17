У Сумах пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

Зазначається, що в місті пролунали звуки вибухів. Раніше в Сумах та області було оголошено тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що в районі міста було зафіксовано ворожий дрон.

ППО відпрацювала по дронах

У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Атака Росії по України

Раніше Повітряні сили повідомляли, що російські війська запустили територією України для атаки дрони-камікадзе ввечері, 17 січня. У деяких областях оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 17 січня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. В Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що ворог завдав по місту ударів дронами-камікадзе.