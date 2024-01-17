В Сумах раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги

Отмечается, что в городе раздались звуки взрывов. Ранее в Сумах и области была объявлена тревога.

Позже Воздушные силы сообщили, что в районе города был зафиксирован вражеский дрон.

ПВО отработала по дронам

В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Атака России по Украине

Ранее Воздушные силы сообщали, что российские войска запустили по территории Украины для атаки дроны-камикадзе вечером, 17 января. В некоторых областях объявлена воздушная тревога

В ночь на 17 января российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления. В Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что враг нанес по городу удары дронами-камикадзе.