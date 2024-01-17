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Окупанти запустили ударні дрони по Україні

Середа 17 січня 2024 20:45
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Окупанти запустили ударні дрони по Україні Фото: війська РФ знову запустили дрони-камікадзе по Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська запустили по території України для атаки дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня. В деяких областях оголошена повітряна тривога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові попередили про фіксацію ударних безпілотників противника у напрямку Кіровоградської області.

"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - йдеться в оголошенні.

Пізніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування противником ударних безпілотників жителів Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Сумської областей.

Окупанти запустили ударні дрони по Україні

Повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку. В Одесі було чутно кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що ворог завдав по місту ударів дронами-камікадзе.

Також учора ввечері, 16 січня, війська РФ вдарили по Харкову балістичними ракетами. Внаслідок атаки поранення отримали 17 людей, один чоловік загинув. Також пошкоджено 19 житлових будинків.

Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, загалом росармія тоді атакувала територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе.

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