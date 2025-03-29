У Сумах пролунали звуки вибухів

Дронова атака РФ

Ввечері у п'ятницю, 28 березня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед".

Згодом у Дніпрі пролунала серія вибухів. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру і готельно-ресторанний комплекс, зафіксовані численні пожежі через влучання БпЛА.

За останніми даними, через атаку "Шахедів" у Дніпрі загинули четверо, поранені 15 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.