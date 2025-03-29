У Сумах пролунали звуки вибухів
Фото: Суми під масованою атакою ударних БпЛА, працюють сили ППО (Полтавська ОВА)
У місті Суми пролунали звуки вибухів. Область та місто під масованою атакою російських ударних дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"В Сумах чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Дронова атака РФ
Ввечері у п'ятницю, 28 березня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед".
Згодом у Дніпрі пролунала серія вибухів. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру і готельно-ресторанний комплекс, зафіксовані численні пожежі через влучання БпЛА.
За останніми даними, через атаку "Шахедів" у Дніпрі загинули четверо, поранені 15 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.