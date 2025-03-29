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У Сумах пролунали звуки вибухів

Суми, Субота 29 березня 2025 00:05
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У Сумах пролунали звуки вибухів Фото: Суми під масованою атакою ударних БпЛА, працюють сили ППО (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

У місті Суми пролунали звуки вибухів. Область та місто під масованою атакою російських ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"В Сумах чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Дронова атака РФ

Ввечері у п'ятницю, 28 березня, російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед".

Згодом у Дніпрі пролунала серія вибухів. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру і готельно-ресторанний комплекс, зафіксовані численні пожежі через влучання БпЛА.

За останніми даними, через атаку "Шахедів" у Дніпрі загинули четверо, поранені 15 людей.

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Війна в Україні Атака дронів
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