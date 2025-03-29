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В Сумах прозвучали звуки взрывов

Сумы, Суббота 29 марта 2025 00:05
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В Сумах прозвучали звуки взрывов Фото: Сумы под массированной атакой ударных БпЛА, работают силы ПВО (Полтавская ОВА)
Автор: Валерий Савицкий

В городе Сумы прозвучали звуки взрывов. Область и город под массированной атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"В Сумах слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Дроновая атака РФ

Вечером в пятницу, 28 марта, российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед".

Впоследствии в Днепре прогремела серия взрывов. В городе повреждена жилая инфраструктура и гостинично-ресторанный комплекс, зафиксированы многочисленные пожары из-за попадания БПЛА.

Согласно последним данным, из-за атаки "Шахедов" в Днепре погибли четверо, ранены 15 человек.

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