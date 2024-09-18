У Сумах пролунали вибухи, в області фіксували "Шахеди"

У Сумах під ранок 18 вересня пролунали вибухи. У цей час в області оголошена повітряна тривога через ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Суми ".

Вибухи в районі міста Суми було чути близько 05.08.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ударних безпілотників противника у Сумській області, зокрема на межі з Полтавською областю.

""Шахеди" в Сумській області - курс на захід, та один БпЛА на межі Полтавщини", - йшлося в заяві військових майже о п'ятій ранку.

Нічна повітрна атака

Нагадаємо, ввечері 17 вересня було зафіксовано рух дронів-камікадзе противника в України, й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Через рух "Шахедів" у Київській області розпочалася робота ППО близько години ночі.

Крім того, повідомлялося про звуки вибухів у районі Кропивницького, і в цей час у Кіровоградській області було помічено скупчення дронів-камікадзе противника.

А близько третьої години у Києві також оголосили повітряну тривогу, було чути вибухи, і тривала робота ППО на підступах до столиці через "Шахеди".