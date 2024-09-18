В Сумах раздались взрывы, в области фиксировали "Шахеды"
В Сумах к утру 18 сентября прогремели взрывы. В это время в области объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".
Взрывы в районе города Сумы были слышны около 05.08.
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации ударных беспилотников противника в Сумской области, в частности, на границе с Полтавской областью.
"Шахеды" в Сумской области - курс на запад, и один БпЛА на границе Полтавщины", - говорилось в заявлении военных примерно в пять утра.
Ночная воздушная атака
Напомним, вечером 17 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе противника в Украине, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Из-за движения "Шахедов" в Киевской области началась работа ПВО около часа ночи.
Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, и в это время в Кировоградской области было замечено скопление дронов-камыкадзе противника.
А около трех часов в Киеве также объявили воздушную тревогу, были слышны взрывы, и велась работа ПВО на подступах к столице из-за "Шахедов".
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