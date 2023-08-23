У Сумах пролунали вибухи: існує загроза дронів

У Сумській області тривогу оголосили о 12:05.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що у Сумах лунали вибухи о 12:00 та ближче до 12:40.

Зазначимо, що Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників у Сумській області.

При цьому о 12:45 Повітряні сили розповіли про роботу ППО в області.

Пізніше в Сумській ОВА повідомили, що сили ППО збили два ворожі "Шахеди" над областю.

Ситуація в Сумській області

Російські військові майже щодня обстрілюють населені пункти в прикордонних районах регіону. Вони застосовують міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Так, сьогодні загарбники вдарили "Шахедом" по навчальному закладу в місті Ромни Сумській області, будівля закладу повністю зруйнована. Через ворожу атаку загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.