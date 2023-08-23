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В Сумах раздались взрывы: существует угроза дронов

Иллюстративное фото: в Сумах раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги 23 августа. Там сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Воздушные силы и местные Telegram-каналы.

В Сумской области тревогу объявили в 12.05.

Местные Telegram-каналы сообщали, что в Сумах раздавались взрывы в 12:00 и ближе к 12:40.

Отметим, что Воздушные силы сообщали об угрозе применения ударных беспилотников в Сумской области.

При этом в 12:45 Воздушные силы рассказали о работе ПВО в области.

Позже в Сумской ОГА сообщили, что силы ПВО сбили два вражеских "Шахеда" над областью.

Ситуация в Сумской области

Российские военные почти ежедневно обстреливают населенные пункты в приграничных районах региона. Они применяют минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Так, сегодня захватчики ударили "Шахедом" по учебному заведению в городе Ромны Сумской области, здание заведения полностью разрушено. Из-за вражеской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

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