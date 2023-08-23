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У Сумах пролунали вибухи: існує загроза дронів

Суми, Середа 23 серпня 2023 12:51
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У Сумах пролунали вибухи: існує загроза дронів Ілюстративне фото: у Сумах пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги 23 серпня. Там спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та місцеві Telegram-канали.

У Сумській області тривогу оголосили о 12:05.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що у Сумах лунали вибухи о 12:00 та ближче до 12:40.

Зазначимо, що Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних безпілотників у Сумській області.

При цьому о 12:45 Повітряні сили розповіли про роботу ППО в області.

Пізніше в Сумській ОВА повідомили, що сили ППО збили два ворожі "Шахеди" над областю.

Ситуація в Сумській області

Російські військові майже щодня обстрілюють населені пункти в прикордонних районах регіону. Вони застосовують міномети, артилерію, дрони та інші види озброєнь.

Так, сьогодні загарбники вдарили "Шахедом" по навчальному закладу в місті Ромни Сумській області, будівля закладу повністю зруйнована. Через ворожу атаку загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

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