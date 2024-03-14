У Сумах пролунали вибухи

Вибухи у Сумах пролунали вдень 14 березня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомили місцеві жителі у мережі, звуки вибухів у Сумах пролунали близько 14:20. За п'ять хвилин у місті чули повторні вибухи.

Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 14:20.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ударів ракетами для північно-східних областей України.

Додамо, що також вибухи пролунали у Харкові. Місцева влада повідомила про "прильоти" у місті.

Карта повітряних тривог станом на 14:25

Обстріл міста Суми

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни вдарили по місту Суми. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку. За попередніми даними, було зруйновано 15 квартир, 30 - пошкоджено.

З-під завалів врятували 10 осіб. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіла трьох загиблих осіб. На місці трагедії тривають пошукові роботи.

Крім того, окупанти в ніч на 14 березня атакували "Шахедами" Суми та ще три міста області.