ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах прогремели взрывы

Сумы, Четверг 14 марта 2024 14:30
UA EN RU
В Сумах прогремели взрывы Фото: в Сумах прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Сумах прогремели днем 14 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщили местные жители в сети, звуки взрывов в Сумах раздались около 14:20. Через пять минут в городе были слышны повторные взрывы.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 14.20.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударов ракетами для северо-восточных областей Украины.

Добавим, что также взрывы прогремели в Харькове. Местные власти сообщили о "прилетах" в городе.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:25

В Сумах прогремели взрывы

Обстрел города Сумы

Напомним, ночью 13 марта россияне ударили по городу Сумы. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.

Из-под завалов спасли 10 человек. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела трех погибших. На месте трагедии продолжаются поисковые работы.

Кроме того, оккупанты в ночь на 14 марта атаковали "Шахедами" Сумы и еще три города области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога Взрывы
NEWS
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США