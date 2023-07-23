У Сумах пролунали вибухи

Наразі про причини та наслідки вибухів нічого не повідомляється. У разі оголошення повітряної тривоги, мешканців обласного центру просять пройти в укриття, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

"Сумська область – ракетна небезпека. Можлива робота ППО по ворожому БПЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У Сумській ОВА підтвердили роботу ППО

У Сумській ОВА підтвердили, що в регіоні працюють українські сили ППО та зазначили, що в області можлива ракетна загроза.

Обстріл Сумської області

Нагадаємо, частина Сумської області була окупована російськими військами в перший місяць повномасштабного вторгнення. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон із території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони-камікадзе та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.