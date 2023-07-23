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В Сумах прозвучали взрывы

Фото: в Сумах прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Сумах было слышно несколько взрывов поздно вечером сегодня, 23 июля. Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент о причинах и последствиях взрывов ничего не сообщается. В случае объявления воздушной тревоги, жителей областного центра просят пройти в укрытия, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности

"Сумская область – ракетная опасность. Возможна работа ПВО по враждебному БПЛА! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В Сумской ОВА подтвердили работу ПВО

В Сумской ОВА подтвердили, что в регионе работают украинские силы ПВО и отметили, что в области возможна ракетная угроза.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что часть Сумской области была оккупирована российскими войсками в первый месяц полномасштабного вторжения. После освобождения территории оккупанты продолжают обстреливать регион с территории РФ.

Россияне применяют против мирного населения артиллерию, дроны-камикадзе и минометы. Почти каждый день оккупанты атакуют приграничные территории Сумской области.

Как сообщалось ранее, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

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