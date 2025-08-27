UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Сумах пролунала серія вибухів: в місті частково зникло світло

Фото: у місті було чути щонайменше 4 вибухи (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 27 серпня у Сумах пролунали вибухи, після чого частково зникло світло. Напередодні військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Суми" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Перший вибух було чути приблизно о 01:08. Після цього пролунало ще кілька вибухів. Судячи з повідомлень, їх було більше чотирьох. Паралельно з'явилася інформація про проблеми зі світлом.

"У Сумах у деяких районах зникло світло", - пише "Суспільне" о 01:14.

Напередодні військові інформували, що на сході Сумської області зафіксовано "Шахеди", які тримали курс на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:25 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Сумську область і місто Суми, застосовуючи для атак дрони, ракети та авіабомби.

Ніч на 26 серпня не минула без чергових атак. Зокрема, росіяни завдали удару безпілотниками по декількох громадах та обласному центру.

Безпосередньо в Сумах два дрони влучили в різні райони. В результаті обстрілу були пошкоджені складські приміщення, а також загорілися нежитлові будівлі. Обійшлося без постраждалих. Однак у громадах ситуація була більш сумною.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

СумиВійна в Україні