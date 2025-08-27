В Сумах прогремела серия взрывов: в городе частично пропал свет

В ночь на 27 августа в Сумах прогремели взрывы, после чего частично исчез свет. Накануне военные предупреждали об угрозе дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Суми" и канал Воздушных сил ВСУ.
Первый взрыв был слышен примерно в 01:08. После этого прозвучало еще несколько взрывов. Судя по сообщениям, их было более четырех. Параллельно появилась информация о проблемах со светом.
"В Сумах в некоторых районах пропал свет", - пишет "Суспільне" в 01:14.
Накануне военные информировали, что на востоке Сумской области зафиксированы "Шахеды", которые держали курс на запад.
По состоянию на 01:25 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область и город Сумы, применяя для атак дроны, ракеты и авиабомбы.
Ночь на 26 августа не прошла без очередных атак. В частности, россияне ударили беспилотниками по нескольким громадам и областному центру.
Непосредственно в Сумах два дрона попали по разным районом. В результате обстрела были повреждены складские помещения, а также загорелись нежилые здания. Обошлось без пострадавших. Однако в громадах ситуация была более печальной.
