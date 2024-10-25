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У Сумах продовжили дистанційку у дитсадках і не тільки: в чому причина

П'ятниця 25 жовтня 2024 19:06
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У Сумах продовжили дистанційку у дитсадках і не тільки: в чому причина Фото: дитсадок (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міськради вирішила подовжити дистанційне навчання для дошкільних та позашкільних закладів освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду.

Такий формат триватиме до 29 листопада. Рішення пов’язане з продовженням повітряних тривог і складною безпековою ситуацією в регіоні.

Таким чином, на дистанційній формі роботи залишаться заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти.

Водночас, у разі необхідності в дитсадках будуть функціонувати чергові групи для забезпечення догляду за дітьми.

У міськраді також пояснили, що дитячі заклади спортивного профілю можуть продовжувати тренування для дорослих вікових груп і спортсменів, які беруть участь у заходах, внесених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України. Однак це можливо лише за умови дотримання всіх норм безпеки.

Ситуація у Сумській області

На Сумщині станом на кінець жовтня ситуація залишається напруженою через регулярні обстріли російськими військами та пошкодження критичної інфраструктури.

Лише за останній тиждень було зафіксовано серію атак, які призвели до значних руйнувань та знеструмлення домівок у понад 20 тисяч мешканців різних населених пунктів.

Нагадаємо, що на цьому тижні російський дрон влучив у приватний сектор на Сумщині, вбивши трьох громадян, серед яких була й дитина.

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